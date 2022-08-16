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Son Dakika | İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye!

Son dakika haberi... 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye U23 Milli Takımımız, futbolda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

16 Ağustos 2022, Salı 19:09 Son Güncelleme:
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Son Dakika | İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye!

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

U23 Milli Takımımız, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Suudi Arabistan ile final maçında karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı’nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar 26’ncı dakikada Metehan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan’ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.

Milliler grup etabında Kamerun'u 3-2, Senegal'i ise 1-0 mağlup etmişti. Cezayir ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Yarı finalde Azerbaycan'ı tek golle yenen Ay-Yıldızlı takımımız, finalde Suudi Arabistan'ı da aynı skorla, 1-0 yendi ve şampiyon oldu.

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