Corona virüs salgını nedeniyle daha önce 1. ve 2. liglerin iptal edildiği İskoçya'da Premiership de takımların ortak kararıyla iptal edildi ve lig, mevcut sıralamalarla tescil edilmiş oldu.

12 kulübün ortaklaşa verdiği karar sonucunda Celtic, ligde üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Lider durumdaki Celtic, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Rangers'tan 1 maçı fazla şekilde 13 puan öndeydi.





Ligin durdurulduğu dönemde en yakın rakibinin 4 puan gerisinde son sırada yer alan Hearts de tescil kararıyla birlikte Premiership'e veda etti.

Premiership'i ikinci ve üçüncü sırada bitiren Rangers ile Motherwell ise Avrupa Ligi biletini alan takımlar oldular.



