Son dakika! Isimat Mirin transfer için sağlık kontrolünde!

Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat Mirin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Nicolas Isimat-Mirin, satın alma opsiyonu ile birlikte Toulouse'a kiralanacak. Beşiktaşlı stoper, bu sabah Fransız ekibi için sağlık kontrollerinden geçti. Mirin'in kiralama bedeli açıklanmazken maaşının tamamının Toulouse tarafından ödeneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında 350 bin Euro bonservis bedeliyle PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Mirin, 14 maçta forma giydi.

Mirin, cumartesi günü oynan Sivasspor maçı kadrosuna transfer görüşmeleri sebebiyle alınmamıştı.

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