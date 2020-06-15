Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını ve BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı!

Işıl Alben Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat’ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık %40’ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan ‘şimdilik’ ayrılıyorum. Galatasaray’a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek.