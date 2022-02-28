Süper Lig 'de bu sezon beklentilerin aşağısında kalan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ayrıca altyapıya takviye çalışmalarına da devam ediyor. Sarı Lacivertliler, daha önce Benfica ve Barcelona altyapılarında forma giyen 2006 doğumlu İsak Vural'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe sosyal medyasında transferi duyururken, "Ailemize hoş geldin İsak Vural!" ifadelerini kullandı.

Barcelona'ya ceza aldırdı

17 yaşındaki Arda Güler'in performansı Fenerbahçe camiasında moralleri yerine getirirken Sarı Lacivertli ekip, geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ı kadrosuna kattı. Barcelona'nın genç yıldız adayı için zamanında transfer yasağı cezası almış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Dünya devi Barcelona, uzun uğraşlar sonrası çok istediği İsak'ı 2016 yılında kadrosuna kattı ancak ilerleyen süreçte transfer gerçekleşmedi. Oyuncunun 18 yaşından küçük olması, Barça'nın işini zorlaştırdı, Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadı.

UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.















