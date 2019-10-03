Son dakika! Isaac Promise hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Türkiye'de birçok takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise, 31 yaşında vefat etti. Nijeryalı futbolcunun kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Isaac Promise'in vefat haberinin ardından 31 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Gençlerbirliği'nin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

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Kariyerine Nijerya'da ikinci ligde mücadele eden Grays International'da başlayan Promise, 2005'te 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda finale yükselerek büyük dikkat çeken Nijerya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyordu.

2005'te final oynayan Milli Takım, Arjantinli gençlere Messi'nin iki golüne engel olamayarak 2-1 mağlup olmuştu. Bu turnuvada sergilenen performans sonrası kaptan Isaac ve John Obi Mikel, Manchester United tarafından deneme antrenmanlarına çıkarılırken Isaac Promise, United'a transfer olma şansını yakalayamadı ve ismi Feyenoord ile anılırken Ağustos 2005'te ligimiz ekiplerinden Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği'nde 93 maçta 29 gol atan Nijeryalı yıldız, 15 Temmuz 2008'de Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Isaac Promise; sonraki süreçte sırasıyla ligimizde Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formaları giydi.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Amerika'da Austin Bold forması giymekteydi.