SON DAKİKA | İrfan Can Kahveci'den Hertha Berlin'e ret!
Başakşehir'in yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin devreye girerken oyuncunun bu teklife sıcak bakmadığı ve Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de istediği oyuncu için Galatasaray'ın görüşmelerde önemli aşama kaydettiği de ifade edildi.
Başakşehir'in yıldız oyuncularından ve transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Fenerbahçe sonrası devreye giren son ekip Almanya Bundesliga'dan Hertha Berlin olmuştu. Fakat İrfan Can'ın Hertha Berlin'e gitmek istemediği aktarıldı.
Nicolo Schira'nın haberine göre Hertha Berlin, Başakşehir'e 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. İtalyan gazeteci, Hertha Berlin'in dün itibariyle Başakşehir'e teklifini sunmuş olmasına rağmen oyuncunun Türkiye'de kalmayı seçtiğini belirtti.
İlgili Haberler
Schira'nın verdiği bilgilere göre Galatasaray, görüşmelerde önemli aşama kaydederken Fenerbahçe de oyuncuya yönelik ilgisini sürdürüyor. Kulüplerin Başakşehir ile anlaşma zemini aradıkları ifade edildi.