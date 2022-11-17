Son dakika | İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü kamptan ayrıldı

A Millî Takım'ın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.
TFF AÇIKLADI!
Millî futbolcular İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
MERİH DEMİRAL DA GELMEMİŞTİ!
TFF İskoçya ve Çekya maçı kadrolarına çağrılmasına rağmen Atalanta'nın isteği üzerine Merih Demiral'ın kadroya katılmayacağını duyurmuştu.