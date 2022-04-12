Brezilya ekiplerinden Internacional, Sivasspor 'da forma giyen Pedro Henrique'yi kadrosuna kattığı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcu ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyuncunun transferinin duyurulmasının ardından Sivasspor, Pedro Henrique hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

Kırmızı-Beyazlı takım, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasından uzak kalacak olan Pedro Henrique'nin, Brezilya’da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları yaşaması nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini, Internacional ile de bonservis ücreti konusunda anlaşmaya varılarak transfere onay verildiğini duyurdu.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nun başında Yukatel Kayserispor’dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya’da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional’ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique’nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır. Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz.

Sezon başında Yukatel Kayserispor’dan Sivasspor'a transfer olan Pedro Henrique, 30 maçta forma giyerken 8 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

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