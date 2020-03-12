Son dakika... Inter tüm faaliyetlerini askıya aldı

Koronavirüs sporu vurmaya devam ediyor. Juventus'lu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Inter kulübü de iki takımın hafta sonu maç yapmasından dolayı tüm sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

İki takım futbolcularının karantinaya alınması bekleniyor.

Inter, Serie A'da 54 puanla 3. sırada yer alırken UEFA Avrupa Ligi'nde de İspanyol temsilcisi Getafe'yle son 16 turunda karşı akrşıya gelmesi bekleniyordu ancak bu turun da ilk maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. İtalya Kupası'ndaki Napoli eşleşmesinin ilk maçı da yine ertelenmişti.







