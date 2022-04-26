Son dakika! Inter, Miralem Pjanic için harekete geçti

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş 'a kiralık olarak transfer olan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in geleceği belli oluyor. İtalyan devi Inter, sözleşmesi bitecek olan Arturo Vidal'in yerine Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, sezon sonunda Barcelona'ya geri dönecek. Ancak Katalan ekibi teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Inter devrede

Barcelona'da düşünülmeyen Miralem Pjanic için İtalyan devi Inter devrede. Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus'ta oynadığı dönemden beri Pjanic'in futbolunu çok beğeniyor ve futbolcuyu kadroda görmek istiyor.

Arturo Vidal'in yerine gelecek

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarına uymayan Arturo Vidal'i serbest bırakmaya hazırlanan Inter, Şilili futbolcunun yerini Pjanic ile doldurmayı planlıyor. İtalyan ekibi daha önce Serie A'da forma giyen futbolcu için Barcelona ile anlaşmaya varmak zorunda.

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maçta forma giydi ve 4 asist yapmayı başardı.



