Son dakika! Inter, Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladı!

Milan ile sözleşmesi sona eren ve Milano ekibi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu. Milan formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda Kırmızı Siyahlıların ezeli rakibi Inter formasıyla sahaya çıkacak.

Transferi açıklayan Inter, 27 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre milli oyuncu, yeni takımında yıllık 4 milyon Euro kazanacak.

Milan’a 2017 yılında 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından Bayer Leverkusen’den transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı Siyahlı forma ile çıktığı 172 maçta 32 gol atarken, 48 de asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu’nun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro…