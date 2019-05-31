Teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serie A devi Inter, yeni hocası Antonio Conte resmen açıkladı.

Inter başkanı Steven Zhang, "Antonio Conte'nin burada en iyi hocalardan biri olduğuna eminim. Hedefimizi gerçekleştirmemize ve misyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır. Bu kulübü yeniden dünyanın en iyilerinden biri haline getirecektir." dedi.

Conte ise "Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Oldukça heyecanlıyım. Başkan ve yönetimin bana güvenini boşa çıkarmayacağım. Kulübün projesinin temelinin ne kadar sağlam olduğunu gördüğüm için Inter'i tercih ettim. Inter'in tarihi, kulübün şeffaflığı ve ait olduğu yere getirme arzularından etkilendim" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın detayları açıklanmazken, İtalyan basını 49 yaşındaki teknik adamın yıllık 9 milyon euro alacağını öne sürdü.

Conte'nin yardımcılıklarını Cristian Stellini ve Paolo Valoni'nin yapacağı konuşuluyor.

İtalyan ekibi tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdiklerini bu görselle açıkladı: