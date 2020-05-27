Futbolu beşiği İngiltere'den müjdeli haber geldi. Corona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir geleceği belirsiz olan İngiltere'de futbol yeniden hayat buluyor. Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.









İngiltere’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart’ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Lig için tarih belirleniyor

Öte yandan ligin 19 Haziran'dan yeniden başlatılması gündemdeyken bazı kulüplerin de hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından 26 Haziran tarihinin de gündemde olduğu öğrenildi.





2020-2021 sezonu planlandı

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'de futbola dönüş için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Daily Mail Gazetesi, 2020-21 sezonunun hazırlıklarının bile bitme aşamasında olduğunu duyurdu. Şu anda haziran ayı ortasında bu sezonu bitirmek isteyen Premier Lig yönetimi, gelecek sezona ise eylül ayı ortalarında start vermeyi düşünüyor. Premier Lig yönetiminin kulüplere ilettiği bilgide; 12-13 Eylül'de 2020-21 sezonunun başlamasının istendiği aktarıldı.





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