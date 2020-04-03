Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig’in mayıs ayında başlamayacağı açıklandı. Premier Lig’den yapılan açıklama göre, lig yönetiminin bir araya geldiği toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu vurgulandı.

UEFA 55 ülke ile yaptığı video konferans sonrası federasyonlara ligleri Haziran ya da Temmuz ayında da olsa sağlıklı bir ortam oluştuğunda bitirilmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine İngiltere Futbol Federasyonu kendi aralarında yaptıkları istişare sonucunda, İngiltere'de sağlık açısından uygun bir ortam oluşana kadar Premier Lig'de sezona devam edilmeyeceği kararına varıldı.

Resmi duyuruda, "Kulüplerle yapılan toplantıda futbolcuların, antenörlerin, yöneticilerin, taraftarların ve sektörün içinde yer alan herkesin sağlığı, her şeyden önemli olarak görüldü. Buna ek olarak Premier Lig'in Mayıs ayının başında başlamasının mümkün olmayacağı ve sağlık açısından en uygun koşullar oluşana kadar maçların oynanamayacağı da dile getirildi" dendi.

Açıklamada, maçların devam edemediği süre zarfında kulüplerle dayanışmanın en üst düzeyde devam edeceği de vurgulandı. Ayrıca, futbolcuların maaşlarından %30 indirim konusunda da kararın oy birliği ve futbolculara danışılarak verileceği de dile getirildi.



