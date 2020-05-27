Futbolu beşiği İngiltere'den müjdeli haber geldi. Corona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir geleceği belirsiz olan İngiltere'de futbol yeniden hayat buluyor. Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.









2020-2021 sezonu bile planlandı

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'de futbola dönüş için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Daily Mail Gazetesi, 2020-21 sezonunun hazırlıklarının bile bitme aşamasında olduğunu duyurdu. Şu anda haziran ayı ortasında bu sezonu bitirmek isteyen Premier Lig yönetimi, gelecek sezona ise eylül ayı ortalarında start vermeyi düşünüyor. Premier Lig yönetiminin kulüplere ilettiği bilgide; 12-13 Eylül'de 2020-21 sezonunun başlamasının istendiği aktarıldı.

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