SON DAKİKA | İngilizlerin Merih Demiral ısrarı sürüyor

Milli oyuncumuz Merih Demiral, hem milli takımda hem de İtalyan devi Juventus'ta sergilediği performansla birçok takımın transfer gündeminde ilk sırada yer alıyor. Kendisini devre arasında kadrosuna katmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile Wolverhampton'ın yıldız oyuncuya talip oldukları aktarıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre hem Leicester hem Wolverhamton oyuncuyla ilgileniyor olsalar da Juventus, Merih Demiral'ı satmayı düşünmüyor. Bu doğrultuda da Juventus'un oyuncu için yapılan 30 milyon Euro artı bonuslar kapsamındaki bir teklifi reddettiği aktarılıyor.





Juventus'ta ilk 11'e yerleştikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada da takımının galip gelmesine büyük katkı sağlayan Merih, Roma karşısında yaşadığı talihsiz sakatlık ile uzun süre formasından uzak kalmıştı. Sakatlık süreci sonrası ise Serie A'daki son 3 maçta Juventus'un yedek kulübesine dönmeyi başarmıştı.

Milli takımdan partneri Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City Menajeri Brandon Rodgers; ocak ayında yaptığı açıklamada Merih Demiral için, "Söylenecek çok bir şey yok. Sadece onun çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.



