İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United'ın uzun süredir satılacağı konuşuluyordu. Hatta geçtiğimiz senenin yaz ayında Suudi Arabistanlı bir şirket, Siyah-Beyazlı kulübü satın almak için resmi girişimlere başlamış ancak farklı nedenlerden dolayı bu durum gerçekleşmemişti.

Newcastle-Arabistan cephelerinde son birkaç gündür çok hareketli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, 352 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibini satın almak için anlaşmayı tamamladığı öğrenildi.

Satın alma işlemi resmen tamamlanırken Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mohammed bin Salman, Manchester City’e yapılan yatırımın 10 katı daha fazla yatırım yapma potansiyeline sahip.

Gelişmeler sonrasında Newcastle United taraftarları da tıpkı Manchester City'de olduğu gibi kulübün bambaşka bir kimliğe bürünüp, kısa zaman içerisinde St James Park'a dünya yıldızlarının inmesini dört gözle beklemeye başladı.