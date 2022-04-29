Galatasaray , Süper Lig ’in 35’inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirilen antrenman, bitiricilik ve çift kale taktik çalışmayla tamamlandı.

Inaki Pena’nın sakatlık durumu

Dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Inaki Pena’nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Ayrıca, Marcao ve Omar Elabdellaoui’nin de tedavilerine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

DHA

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