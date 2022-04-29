Son dakika! Inaki Pena hakkında Celta Vigo iddiası

Galatasaray 'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena'nın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini korumaya devam ederken İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

AS'ta yer alan habere göre Matías Dituro'nun kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle kaleci arayışına giren Celta Vigo'nun gündemine Inaki Pena geldi.

Galatasaray'ın yanı sıra Celta Vigo'nun da danışmanlığını yapan Luis Campos'un, Inaki Pena'nın performansından oldukça memnun olduğu ve transferde rol oynayabileceği ileri sürüldü.

Barcelona'da kalabilir

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neto'nun takımdan ayrılacak olması nedeniyle Marc-Andre ter Stegen'in arkasına kaleci takviyesi planlayan Barcelona'nın, Inaki Pena'yı takımın ikinci kaleciliğine getirmeyi planladığı belirtilmişti.

Geleceği Haziran'da belli olacak

Genç kalecinin geleceğinin Haziran ayında belli olacağı belirtilirken, Celta Vigo'nun futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilenler arasında yer alırken. Pena'nın oyuncu profilinin Celta Vigo'nun, projesine tam uyduğunun altı çizildi.

Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Sarı-Kırmızılı ekipte 8 maçta forma giyerken, kalesinde 11 gol gördü.



