Son dakika! İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.

06 Şubat 2019, Çarşamba 19:32 Son Güncelleme:
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Son dakika! İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilen İlhan Mansız dönemi sona erdi.

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından İlhan Mansız ile yollar ayrıldı.

 Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti. 

Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu. 

İHA

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