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Son dakika | İl Güvenlik Kurulu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi kararı

İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18. haftasında oynananacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

05 Ocak 2023, Perşembe 13:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | İl Güvenlik Kurulu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi kararı

Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk edecek. Derbi mücadelesine taraftarın gidip gitmeyeceği merak konusuydu.

Beklenen açıklama İstanbul İl Güvenlik Kurulu'ndan geldi.

İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

İddialara göre sezon başında 4 büyük takım taraftarının yöneticileri taraftar yasağını sezon başında almıştı.

Bu karara göre; Kadıköy Ülker Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak maça Galatasaray taraftarı gidemeyecek.

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