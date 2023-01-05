Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk edecek. Derbi mücadelesine taraftarın gidip gitmeyeceği merak konusuydu.
Beklenen açıklama İstanbul İl Güvenlik Kurulu'ndan geldi.
İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
İddialara göre sezon başında 4 büyük takım taraftarının yöneticileri taraftar yasağını sezon başında almıştı.
Bu karara göre; Kadıköy Ülker Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak maça Galatasaray taraftarı gidemeyecek.