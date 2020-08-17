SON DAKİKA | Igor Tudor, Juventus yolunda

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı sonrası Maurizio Sarri görevden alınmış ve yerine takımın eski oyuncularından Andrea Pirlo getirilmişti. Pirlo'nun göreve gelişi sonrası ise bir başka eski oyuncu Igor Tudor'un da teknik kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Gianluca Di Marzio'ya göre Andrea Pirlo, daha önce Juventus forması giyen Igor Tudor'a teknik ekibinde yer alması adına bir teklifte bulundu ve Hırvat çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı.

Şu anda Hajduk Split'i çalıştıran Tudor'un Juventus teknik ekibine katılmak adına sözleşmesini sonlandırması bekleniyor. 1998 ile 2005 yılları arasında Juventus forması giyen Tudor, 174 maça çıkmayı başarmıştı.

Teknik direktör olarak ise Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor, İtalya Ligi'nde de Udinese'de görev yapmıştı.