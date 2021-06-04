Son dakika iddiası: Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe'yi reddetti
Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik adamlardan olan Nuno Espirito Santo'nun Sarı Lacivertli ekibi reddettiği, kariyerine İspanya veya İngiltere'de devam etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe , Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aday isimlerle görüşmelere devam ediyor. Sarı Lacivertli ekibin gündemine aldığı son isim, Portekizli Nuno Espirito Santo.
Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe; Nuno Espirito girişiminden de sonuç alamadı. Son 4 sezondur İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton'u çalıştıran Nuno Espirito, kariyerine İspanya veya İngiltere'de devam etmek istediğini İstanbul'a iletti.
Böylece, Manuel Pellegrini, Labbadia ve Pellegrini derken bir antrenör daha sarı lacivertli ekibe olumsuz yanıt vermiş oldu. Fenerbahçe yönetimi kısa sürede yeni hocayı netleştirmeye çalışacak.