Fenerbahçe , Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aday isimlerle görüşmelere devam ediyor. Sarı Lacivertli ekibin gündemine aldığı son isim, Portekizli Nuno Espirito Santo.

Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe; Nuno Espirito girişiminden de sonuç alamadı. Son 4 sezondur İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton'u çalıştıran Nuno Espirito, kariyerine İspanya veya İngiltere'de devam etmek istediğini İstanbul'a iletti.

Böylece, Manuel Pellegrini, Labbadia ve Pellegrini derken bir antrenör daha sarı lacivertli ekibe olumsuz yanıt vermiş oldu. Fenerbahçe yönetimi kısa sürede yeni hocayı netleştirmeye çalışacak.





İlgili Haberler Fenerbahçe'ye Zajc için resmi teklif



