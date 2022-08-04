Orta sahasını sil baştan değiştiren Galatasaray , ön liberoya flaş bir isim getirmeye hazırlanıyor. Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal'le anlaşma sağlayan Aslan, yıldız oyuncunun kararını bekliyordu. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Cim Bom'un kasasından bu transfer için bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon Euro çıkacağını duyuran Romano, Uruguaylı orta sahanın önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini aktardı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Torreira, Temmuz 2018'de 28.65 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.

Torreira'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Uruguaylı orta saha, 2018'de 28.6 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan, Topçular'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu 2020'de Atletico Madrid'e, 2021'de de Fiorentina'ya kiralandı. Torreira, geçen sezon 35 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle oynadı.

Uruguay Milli Takım formasını 39 kez giyen yıldız orta saha, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da oynayabiliyor.



