Son dakika iddiası: Galatasaray, Hernani transferi için devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 kaybeden ve ağır bir darbe alan Galatasaray 'da transfer çalışmalarına hız verildi. 10 numara arayışını sürdüren ve Nicolae Stanciu transferinde Slavia Prag'la anlaşamayan Galatasaray, gözünü İtalya'ya çevirdi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sarı Kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldız ile ilgilendiğini duyurdu. İsmi geçtiğimiz sezon başı da Galatasaray'la anılan Hernani'nin Parma ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, İtalyan ekibinde çıktığı 69 resmi maçta 8 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.

Teknik heyetle sorunlar yaşayan Sambacı'nın önümüzdeki yılın kadrosunda düşünülmediği de Çizme basını kaynaklı haberler arasında yer alıyor. Eylül 2020'de Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro bonservisle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 69 resmi maçta 8 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.







