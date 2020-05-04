Galatasaray son dakika transfer haberi... Transfer döneminin son saatlerinde Radamel Falcao'ya alternatif olması için Brighton'dan kiralanan Florin Andone, yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.

Sakatlıktan dönmesinin ardından beklenen performansı sergileyemeyen Andone, gözden düşmüştü. Tuttomercatoweb'de yer alan haberde Rumen golcünün geçirdiği sakatlık nedeniyle kendisni kanıtlayamadığı ve Türkiye macerasının kısa sürdüğü ifade edildi. Tecrübeli forvetin sezonun tamamlanmasıyla kulübüne geri döneceği kaydedildi.

Ada ekibinden 700 bin Euro karşılığında kiralanan Andone, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazandı. Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Rumen golcü, 11 maçta rakip filelere 2 gol bıraktı.

Mücadeleci futboluyla taraftarın da ‘Yeni Elmander’ yakıştırmasında bulunduğu Andone’nin Brighton ile sözleşmesi 2023’te bitecek.



