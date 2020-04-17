İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek." ifadeleri kullanıldı.