Son dakika - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." denildi.

17 Nisan 2020, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Son dakika - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek." ifadeleri kullanıldı.

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