Gençlerbirliği'ni Spor Toto Süper Lig'e çıkaran İbrahim Üzülmez, sözleşmesi devam etmesine rağmen bugün sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Görevinden istifa eden 45 yaşındaki teknik adamın yeni rotası ise Mustafa Denizli'yle yollarını ayıran Kasımpaşa oldu. A Spor'un izleyicileriyle paylaştığı son dakika haberine göre Üzülmez, Kasımpaşa kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.