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Son Dakika | İbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adayı oluyor

Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul için 5. başkan adayı İbrahim Özdemir oldu. İbrahim Özdemir'in Galatasaray başkan adaylığını salı günü resmen açıklayacağı öğrenildi

23 Mayıs 2021, Pazar 18:16 Son Güncelleme:
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Son Dakika | İbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adayı oluyor

Bir dönem Ulaştırma Bakanlığı, üç dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olacak. Özdemir'in adaylığını Salı günü resmen açıklayacağı öğrenildi.

40 yıllık Galatasaray genel kurul üyesi olan İbrahim Özdemir, düzenlemeyi planladığı basın toplantısında yönetim ve diğer kurullarını açıklayacak.

'Göreve talibiz'

Spor Arena'ya konuşan Özdemir, "Galatasaray’a güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum. Galatasaray’ın geleceği adına çıkardığımız reçeteler, çözüm formülleri ve projelerimizle göreve talibiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Özdemir, Cuma gününe kadar listesini Divan Kurulu Başkanlığına teslim edecek.

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