Son dakika | Hull City, Shota ile yolları ayırdı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almasının ardından İngiliz ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen Şota Arveladze beklentileri karşılayamadı. Gürcü teknik adam Hull City'nin başında çıktığı 30 karşılaşmada maç başına 1.10 puan ortalaması yakalarken bu süreçte Hull City 15 mağlubiyet 9 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.









20. SIRAYA KADAR GERİLEMİŞTİ

İngiltere Championship'te son olarak Swansea City'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze'nin de geleceği tartışılmaya başlandı. Sezona Bristol City, Norwich City ve Coventry galibiyetleriyle başlayan ve ligde bir ara liderliğe kadar yükselen Hull City son 6 maçında 5 mağlubiyet alarak 20'nci sıraya kadar geriledi.

İNGİLİZ BASINI YAZMIŞTI

İngiliz basını Swansea City maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Şota Arveladze ve kulübün sahibi Acun Ilıcalı arasında bir görüşmenin yapıldığını iddia etti. Hull City kulübüne yakınlığı ile bilinen Hull Live'da yer alan haberde ikilinin durum değerlendirmesi yaptığı ve Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'ye süre tanıdığı ifade edilmişti.

Hull Live'da yer alan haberde şu ifadeler kullanılmıştı;

"Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu.Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı, Swansea maçının hemen ardından bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Şota Arveladze'nin Ilıcalı'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

ŞOTA İNGİLİZ MEDYASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul." dedi.









Son maçın hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Shota Arveladze, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

YOLLAR AYRILDI

Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Championship'te son 4 maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılan Hull City, bu süreçte sadece 1 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

30 MAÇ KALABİLDİ

Shota Arveladze'nin Hull City kariyeri sadece 30 maç sürdü. Gürcü teknik adam 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

ACUN ILICALI: GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK

Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak" ifadelerine yer verdi.







