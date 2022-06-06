Son dakika! Hull City, Ozan Tufan transferinde büyük aşama kaydetti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

İngiliz basınından Hull Live'de yer alan habere göre Hull City, Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine rağmen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Milli futbolcunun transferi için bir süredir görüşmelerin gerçekleştirildiği ve ileri aşamalara gelindiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-Lacivertli ekip ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon hem Fenerbahçe hem de Watford'da toplam 18 maçta forma giydi.



