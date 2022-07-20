Son dakika! Hull City, Doğukan Sinik ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve 23 yaşındaki Doğukan Sinik'in çalışma izninin alınmasının ardından takıma katılacağı belirtildi.

Bununla birlikte transferin mali detaylarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.





Profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başlayan 23 yaşındaki Milli futbolcu, Akdeniz ekibinde 123 maça çıktı ve 5 gol, 12 asist kaydetti.



