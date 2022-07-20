Son dakika! Hull City, Doğukan Sinik ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve 23 yaşındaki Doğukan Sinik'in çalışma izninin alınmasının ardından takıma katılacağı belirtildi.
Bununla birlikte transferin mali detaylarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1549780906210205701
Profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başlayan 23 yaşındaki Milli futbolcu, Akdeniz ekibinde 123 maça çıktı ve 5 gol, 12 asist kaydetti.