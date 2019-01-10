Son dakika: Hugo Rodallega dolandırıldı

Trabzonspor futbolcusu Hugo Rodallega'nın 2 milyon 500 bin lirası sahte haciz yoluyla çalındı. Son anda işlem durduruldu.

10 Ocak 2019, Perşembe 10:49
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Son dakika: Hugo Rodallega dolandırıldı

Rodallega'nın avukatı tarafından TRT Spor'a yapılan açıklamada paranın çekildiği ancak işlemin son anda durdurulduğu belirtildi.

Hugo dışında başka yabancı futbolcuların da benzer şekilde dolandırılmaya çalışıldığı, bir ismin de parasının çekildiğini söyledi.

Hugo Rodallega ve avukatı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Futbolcunun avukatı yaptığı açıklamada, ”Duruma son anda el koyduk. Türkiye'deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncularında olduğu bilgisi elimizde” açıklamasını yaptı.

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