Ronald Koeman'ın, 2023 yılından itibaren Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olacağı açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 59 yaşındaki Koeman ile 2023 yılından itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Bu yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Louis van Gaal'ın Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı belirtildi. Dünya Kupası'nın ardından Koeman'ın van Gaal'dan görevi devralacağı kaydedildi.

En son Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan Koeman, kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı. Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.

Van Gaal kansere yakalandı

Bu kararın alınmasında Louis Van Gaal'in prostat kanserine yakalanmasının etkili olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere 70 yaşındaki Hollandalı Teknik Direktör kötü haberi kendi duyurmuş ve "Her milli takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim." ifadelerini kullanmıştı.







