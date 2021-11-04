Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyou Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve ekibi yeniden seçildi. Hidayet Türkoğlu, seçimde Harun Erdenay ve Erman Kunter ile başkanlık yarışı vermişti. Oy sayımında 4. sandık sonunda Hidayet Türkoğlu'nun seçilmesi kesinlik kazandı.