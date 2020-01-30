Son dakika! Hertha Berlin Krzysztof Piatek transferini açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Milan'da forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

30 Ocak 2020, Perşembe 21:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Hertha Berlin Krzysztof Piatek transferini açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek’i kadrosuna kattı. Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin’in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya’da Genoa ile Milan formaları giydi.

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

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