BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nerelidir? İşte Haydar Baş ile ilgili tüm bilgiler…

BİR HAFTA ÖNCE RAHATSIZLANDI

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş’ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde acı haber geldi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılmadı.

CENAZESİ AKÇAABAT’TA GÖTÜRÜLDÜ

Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat’a götürüldü. (61saat)

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

-Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

-Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.