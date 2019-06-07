Geçtiğimiz sezonu oldukça sıkıntılı bir şekilde geçiren Fenerbahçe, bu sezon işi sıkı tutmak için kolları sıvadı. Sarı Lacivertli kulüp, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcunun bu gece İstanbul'da olacağı öğrenildi. Nice'ten özel uçakla gelen Ben Arfa'nın yanında ailesi ve menajeri de bulunuyor. Yıldız futbolcunun yanında Fenerbahçe Scout şefi Serhat Pekmezci de bulunuyor.

Bu haberi de okudular Ben Arfa kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İşte özel uçakta bulunan kişilerin listesi:

Michel Ouazine

Hatem Ben Arfa

Hanen Ben Arfa

Lofti Ben Arfa

Iris Mittenaere

Tolunay Divanlıoğlu

Serhat Pekmezci

Benoit Micolon

Jose Benavente

Yıldız futbolcunun uçağının TSİ 01.05'te Sabiha Gökçen'de olması bekleniyor.

Safa Can Konuksever



