Yıllarca Fenerbahçe kalesinin efsane ismi olduktan sonra Sarı Lacivertli camiada yardımcı antrenörlük görevini de üstlenen geçtiğimiz sezon Karagümrük'le başarılı işler çıkartan Volkan Demirel yeniden Süper Lig 'e geri döndü.

Karagümrük'ün başında toplamda 24 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam 1.71 puan ortalamasını tutturdu. İstanbul ekibiyle başarılı bir grafik çizen Volkan Demirel, şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor'un kariyeri açısından da önemli bir isim olarak dikkatleri üzerine çekmişti.









Yardımcı antrenör olarak Demirel, Erol Bulut'un yanına 34 maç, Ersun Yanal'ın yanında 27 maç, Emre Belözoğlu'nun yanında 10 maç, Tahir Karapınar zamanı 9 maç Fenerbahçe'de görev yaptı.

Son adres Hatayspor

Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Bordo-beyazlılar, takımı Volkan Demirel'e emanet etti. Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz.





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