Son dakika | Hatayspor Pablo Santos transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos tranfserini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Geçen sezon 29 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu iki gol atma başarısı gösterdi. Pablo ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 karşılaşmada görev yaptı.