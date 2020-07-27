SON DAKİKA | Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Teknik adamlık görevi için birçok isim gündeme gelmişti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.







