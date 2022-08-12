Süper Lig 'în 2. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 'a maç öncesi Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Bordo-Mavili ekip, Dorukhan Toköz'ün mücadele öncesi gıda zehirlenmesi yaşadığını ve bu sebeple kadrodan çıkartıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır."

3.5 aylık aranın ardından Akyazı’da

Akyazı’da en son geçtiğimiz sezonun 35. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 2-2’lik beraberlikle şampiyonluğunu ilan etmiş ve maçın ardından onbinlerce kişi sahaya inmişti. Zemin ciddi hasar gördüğü için iç sahadaki Altay mücadelesi, Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı. Bu maçla birlikte Karadeniz ekibi, yaklaşık 3.5 aylık aranın ardından bugün taraftarlarının önüne çıktı.



