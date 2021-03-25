Hatayspor, yeni stadı Hatay Stadyumu'nun açılışı için 27 Mart'ta milli arada Fenerbahçe ile bir açılış maçı yapacaklarını açıklamıştı. Ancak Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinden sonra sarı lacivertlilerde artan koronavirüs vakalarından dolayı bu hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.