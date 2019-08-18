İstifa ettiğini açıklayan Galatasaray teknik direktör yardımcısı Hasan Şaş görevine geri döndüğünü duyurdu.

İşte Hasan Şaş'ın yaptığı açıklama...

Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızılı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.



