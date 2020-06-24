SON DAKİKA | Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, adı Galatasaray ile anılan başarılı forvet Oğulcan Çağlayan hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

24 Haziran 2020, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da telefonla bağlandığı programda, Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonu olduğunu bilmediklerini, farkettiklerinde ise opsiyonu kullanarak sözleşmeyi uzattıklarını açıkladı. İşte Kartal'ın açıklaması:

"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi.

Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum."


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