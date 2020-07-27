Son dakika! Hasan Hüseyin Acar, Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor devre arasından bu yana istediği Hasan Hüseyin Acar transferinde sona geldi. Önceki gün oynanan Kayserispor maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşen Bordo-Mavililer, transferi masaya yatırdı. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi, Kayseri’den söz aldı.

Yeni hoca bekleniyor

Şu anda teknik direktör belirsizliği olması nedeniyle görüşmeleri resmi olarak tamamlayamayan Fırtına, hocanın açıklanmasının ardından daha ciddi adımlar atacak. Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig’e veda etmesi sonrasında Hasan Hüseyin’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, transferin sadece imzaya kaldığı gelen haberler arasında.

‘Teklif aldım’

Tecrübeli futbolcu, geçtimiz aylarda verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Devre arasında ciddi anlamda Trabzonspor’dan teklif aldım. Başka takımların da ilgisi oldu ancak bu zor dönemde Kayserispor’u bırakmak istemedim."