Galatasaray 'ın 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başladığı 30 yaşındaki İsviçreli forvet Haris Seferovic İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan özel uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da İsviçreli forveti havalimanı dışında karşılarken yoğun ilgi gösterdi. Bunun üzerine taraftarları selamlayan Seferovic, üçlü çektirdi.





Golcü futbolcunun son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sakatlık açıklaması

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsviçreli oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok taraftar gecenin bu saatinde beni karşılamak için buraya geldi. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Şimdi çalışma ve iyi bir sezon geçirme zamanı" dedi.

Seferovic, hakkında çıkan sakatlık haberleriyle ilgili olarak gelen bir soruya ise "Geçen yıl sakatlığım vardı ama bu sezon kendimi gayet iyi ve fit hissediyorum. Şu anda bir sakatlık durumum söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

2014-2017 yılları arası Eintracht Frankfurt’ta oynayan 30 yaşındaki futbolcu son 5 sezonda ise Portekiz’in Benfica kulübünde forma giydi. Golcü oyuncu, Benfica formasıyla çıktığı 187 maçta 74 gol, 22 asitlik katkı sağladı. 86 kez de İsviçre milli takım forması giyen Seferovic, 25 kez gol sevinci yaşadı.



