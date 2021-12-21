Fenerbahçe 'de Vitor Pereira dönemi resmen sona ermişken gündeme gelen teknik direktör adaylarından biri de A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak olmuştu. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, açıklamada bulundu.

Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Bu konu, kapansın lütfen" ifadelerini kullandı.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile 2020-21 sezonu sonunda yollarını ayıran Kenan Koçak, Stefan Kuntz'un A Millî Takım Teknik Direktörü olması sonrası 27 Eylül 2021'de Jan-Moritz Lichte ile birlikte Alman hocanın teknik ekibine katılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Koçak ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'nin başına geçeceğine yönelik iddiaların artması sonrası Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig 'in 17. haftasında Beşiktaş 'ı konuk ettiği derbide başkan Ali Koç ile Kenan Koçak'ın selamlaştığı an sosyal medyaya damga vurmuş ve Ali Koç'un tavrı taraftarların sert eleştirilerine konu olmuştu.



