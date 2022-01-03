Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun A Millî Futbol Takımımızın formasını giyeceğini resmen açıkladı.

NTV'de yer alan ifadelere göre Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" dedi.

Arnhem'de dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, her alt yaş grubu kategorisinde Hollanda Millî Takımı forması giymişti. Son olarak U21 kategorisinde Hollanda formasıyla mücadele eden Ferdi Kadıoğlu, toplam 18 maçta 1 gol atmayı başarmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Kanada Millî Takımı forması giyme ihtimali de bulunuyordu.